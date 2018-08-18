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18 Ağustos 2018 11:29

Polis ekiplerinden ’Huzurlu Bayram’ uygulaması

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde polis ekipleri Kurban Bayramı öncesi trafik kontrolü yaparak denetimlerini arttırdı.

Polis ekiplerinden ’Huzurlu Bayram’ uygulaması

18 Ağustos 2018 11:29


Yıldızeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla Sivas-Ankara, Sivas-Tokat karayolu üzerinde ’Huzurlu Bayram’ asayiş uygulaması yaptı. Ekipler kontrol amaçlı araçları durdurarak bilgilendirici broşürler dağıttı. Kurban Bayramı tatilinin huzur ve güven içinde geçmesi için denetimlerini artıran polis ekipleri sürücülere uyarılarda bulundu. Ekipler, sürücülerden emniyet kemeri takmalarını ve hız ihlali yapmamalarını istedi.


Vatandaşın huzuru için denetimlerini sürdüren ekipler uygulamaların bayram tatili boyunca devam edeceğini bildirdi.




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