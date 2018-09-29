Polis öğrencilere güven verdi

SİVAS (İHA) – Sivas’ın Gemerek ilçesinde polisten ilçeye yeni gelen öğrencilere ‘hoş geldin’ ikramı.
SİVAS (İHA) – Sivas'ın Gemerek ilçesinde polisten ilçeye yeni gelen öğrencilere ‘hoş geldin' ikramı.
Sivas'ın Gemerek ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Üniversitesi Gemerek Meslek Yüksek Okulunu kazanarak ilçeye gelen öğrencilere ikramlarda bulunarak bilgilendirme broşürü dağıttı. Gemerek Emniyet Müdürlüğünce dağıtılan broşürlerde, öğrencilerinin Emniyet Mensuplarına emanet oldukları vurgulandı.