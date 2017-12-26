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26 Aralık 2017 10:46

Polisin iknası intihardan vazgeçirdi

Sivas’ta eşinden uzaklaştırma cezası aldığı için çocuklarını göremeyince intihar etmek için bir tepeye çıkan genci, polis memurları ikna ederek intihardan vazgeçirmeyi başardı.

Polisin iknası intihardan vazgeçirdi

26 Aralık 2017 10:46


Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Sivas’ta Yukarı Tekke olarak bilinen tepede meydana gelen olayda, İ.B isimli genç, mahkeme tarafından verilen eşinden uzaklaştırma cezası aldığı için çocuklarını göremeyince bunalıma girdi. Bunalıma giren genç Yukarı Tekke olarak adlandırılan tepeye çıkarak atlamak istedi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alındıktan sonra polisin ikna çabaları başladı. Yaklaşık yarım saat süren ikna çabası İ.B.’nin ikna olmasıyla sona erdi. Gözyaşlarına boğulan İ.B., bir polis tarafından uçurumun kenarından alındı. Daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.




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