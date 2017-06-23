Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 14:19

Polisten emniyet kemeri takana şapka ödülü

Sivas’ta polis ekipleri Ramazan Bayramı öncesi emniyet kemeri takma alışkanlığı kazandırmak için başlattığı "Emniyet kemeri takana şapka takmayana ceza" sloganıyla yaptığı uygulamada sürücülere şapka dağıttı.

Polisten emniyet kemeri takana şapka ödülü

23 Haziran 2017 14:19


Ramazan Bayramı öncesi emniyet kemeri uygulamalarına devam eden Sivas Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri "Emniyet kemeri takana şapka takmayana ceza" sloganıyla Sivas-Ankara karayolunda uygulama yaptı. Durdurulan araçlarda sürücülerin ve yolcuların emniyet kemerleri kontrol edilirken kurallara uyanlara şapka, araba kokusu ve balon verildi. Emniyet kemeri takmayanların ise emniyet kemeri takmaları istendi.


Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Feyzullah Dursun kontrollerin amacının trafik güvenliği açısından yolcuların ve sürücülerin canlarının yanmasını önlemek ve zararı minimuma indirmek olduğunu belirterek,"Arka koltuktaki yolcular emniyet kemeri takmıyor ve emniyet kemeri takma alışkanlığı yok.Emniyet güçleri olarak biz bütün uygulama noktalarımızda zorunlu kılıyoruz, taktırmadan sürücüyü yola çıkarmıyoruz" dedi.


Uygulamalar bayram tatili boyunca 22 ekiple devam edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
SİVAS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:42
  • Güneş :04:58
  • Öğle :12:45
  • İkindi :16:43
  • Akşam :20:12
  • Yatsı :22:08
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!