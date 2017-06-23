Polisten emniyet kemeri takana şapka ödülü

Ramazan Bayramı öncesi emniyet kemeri uygulamalarına devam eden Sivas Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri "Emniyet kemeri takana şapka takmayana ceza" sloganıyla Sivas-Ankara karayolunda uygulama yaptı. Durdurulan araçlarda sürücülerin ve yolcuların emniyet kemerleri kontrol edilirken kurallara uyanlara şapka, araba kokusu ve balon verildi. Emniyet kemeri takmayanların ise emniyet kemeri takmaları istendi.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Feyzullah Dursun kontrollerin amacının trafik güvenliği açısından yolcuların ve sürücülerin canlarının yanmasını önlemek ve zararı minimuma indirmek olduğunu belirterek,"Arka koltuktaki yolcular emniyet kemeri takmıyor ve emniyet kemeri takma alışkanlığı yok.Emniyet güçleri olarak biz bütün uygulama noktalarımızda zorunlu kılıyoruz, taktırmadan sürücüyü yola çıkarmıyoruz" dedi.

Uygulamalar bayram tatili boyunca 22 ekiple devam edecek.