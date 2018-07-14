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14 Temmuz 2018 11:28

Rahatlıkları pes dedirtti

Sivas’ta güvenlik kameralarının kaydettiği trafik kazasında, üç arkadaşın rahatlığı görenlere “pes” dedirtti.

Rahatlıkları pes dedirtti

14 Temmuz 2018 11:28


Sivas’ta Halil Rıfat Paşa Caddesinde dalgın bir sürücünün virajı alamayarak yol kenarında park halindeki araçlara çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Ancak ilginç olan kaza değil kazaya şahitlik eden üç arkadaşın rahatlığı oldu. Üzerlerine gelen aracı çekirdek çitleyip çay yudumlayarak izleyen gençler araç çarptıktan sonra da bir süre rahatlıklarını bozmadı. Çay içen bir kişi, çay bardağı elinde araca yaklaşıp sürücünün durumunu kontrol etti. Sürünün şok geçirdiğini anlayınca arkadaşlarından su getirmesini istedi. Bu kez üç arkadaştan biri heyecanla koşup dükkandan aldığı pet şişe suyu içmesi için sürücüye teslim etti.




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