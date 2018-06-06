Ramazan ayında gıda denetimleri devam ediyor

Yapılan denetimlere katılarak denetimleri yerinde inceleyen İl Müdürü Seyit Yıldız,"Ramazan ayının gelmesiyle birlikte artan gıda üretimi ve tüketiminin getireceği riskler sebebi ile rutin denetimler hız kesmeden devam ediyor. Özellikle ekmek ve ekmek çeşitleri, pastacılık ürünleri ve toplu tüketim yerleri olmak üzere tüketimi artan gıda ürünlerine yönelik denetimler artırılmıştır. Gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için tüketicilerimize de büyük görev düşmektedir. Tüketicilerimizin aldıkları gıda maddelerinde seçici olmaları ve tüketim sürecinde özellikle hayvansal gıdalarda muhafaza koşullarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Gıdaları satın alırken etiketsiz, ambalajsız ve açıkta satılan ürün almamaları, son kullanma tarihlerine dikkat etmeleri ve karşılaştıkları sorunları ivedilikle Alo Gıda 174 hattını arayarak bildirmelerini rica ediyorum." dedi.

12 işyerine 132 bin lira para cezası

Gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde 391 denetim yapıldığını kaydeden Yıldız,"Yapılan bu denetimler sonucunda 12 işyerine toplam 132 bin 330 TL idari para cezası uygulanmıştır. Risk esaslı yaptığımız denetimlerin yanı sıra 174 Alo Gıda Hattı, BİMER, CİMER ve valiliğimizin Açık Kapı uygulamasına gelen şikayetlere göre denetimlerimiz gerçekleşmektedir. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak toplum sağlığı ve tüketici menfaatlerini korumaya dönük çalışmalarımız bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir. Sivas halkına, sağlık ve mutluluk içerisinde bir Ramazan Bayramı geçirmelerini diliyorum." diye konuştu.