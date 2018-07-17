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17 Temmuz 2018 16:47

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda çalışmalar sürüyor

Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi ile şehir merkezini yakınlaştıracak olan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda çalışmalar sürüyor

17 Temmuz 2018 16:47


Yenişehir kavşağından başlayarak İsmet Yılmaz Bulvarı’na bağlanacak olan projeyle şehir-üniversite arası ulaşım; hem konforlu, hem de daha kısa olacak. Belediye Başkanı Sami Aydın bulvarda devam eden yol açma çalışmalarını yerinde inceleyerek Başkan Yardımcısı Hasan Karaman ve birim müdürlerinden bilgi aldı.


Proje hakkında bilgi veren Başkan Aydın, sadece bulvar değil, hem köprülü kavşak, hem de Kızılırmak üzerine yeni bir köprü yapıldığını ifade ederek "Büyük ölçüde altyapı çalışmalarımız tamamlandı. Yenişehir’den çevre yoluna kadar olan kısım asfalta hazır hale getirildi. Çevre yolundan Kızılırmak’a kadar olan bölümde de altyapı çalışmalarının önemli bir kısmı tamamladı. Projenin hızlı tren hattıyla kesiştiği noktada da çalışmalarımız TCDD ile koordineli biçimde sürüyor." dedi.


Sivas’ın en prestijli ve en geniş caddenin yapıldığına işaret eden Başkan Aydın; "Bulvar projemiz, Bağdat Caddesi ve Atatürk Caddesi’nin trafik yükünü azaltacak. Hedefimiz bulvarı 3 ay içerisinde tamamlamak. İnşallah yıl içerisinde kullanıma açmış olacak. Öğrencilerimiz yaya ve bisikletle de bu yoldan üniversiteye ulaşabilecek." şeklinde konuştu.


Şehirdeki en büyük yeşil alanlardan birini de Yenişehir’e kazandıracaklarını ifade eden Aydın; "Aksu’nun devamı niteliğinde olacak yeşil alan projesi 300 dönüm alan üzerine kurulacak. Cumhurbaşkanımızın ’Millet Bahçesi’ tanımına şehrimizdeki en uygun yer bu projemiz olacak." ifadelerini kullandı.




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