Robinho yeni sezonda ’7’ numaralı formayı giyecek

Geçen sezon 70 numaralı formayı giyen Brezilyalı yıldız Robinho yeni sezonda 7 numaralı forma ile mücadele edecek.

2018-19 sezonunda Spor Toto Süper Lig’de mücadele edecek olan kırmızı-beyazlı ekipte futbolcuların giyecekleri formaların numaraları belli oldu. Yeni transferler Aydın Karabulut 17, Erdoğan Yeşilyurt 11, Uğur Çiftçi 3, Douglas ise 20 numaralı formayı giyecek. Kırmızı-beyazlı ekibin geçen sezon devre arasında transfer ettiği ve 70 numaralı formayı giyen Brezilyalı yıldız Robinho ise yeni sezonda 7 numaralı forma ile mücadele edecek

Futbolcuların giyeceği forma numaraları şöyle:

1 Ali Şaşal Vural,

2 Arouna Kone

3 Uğur Çiftçi

4 Carl Medjani

5 Vitaly Dyakov

6 Mattias Bjarsmyr

7 Robinho

8 Mert Hakan Yandaş

10 Muhammet Demir

11 Erdoğan Yeşilyurt

13 Paul Papp

15 Tolgahan Acar

17 Aydın Karabulut

20 Douglas Pereira Dos Santos

23 Serhiy Rybalka

37 Hakan Arslan

54 Emre Kılınç

57 Eren Çetindere

58 Ziya Erdal

70 Furkan Kadir Durmuş

71 Serkan Sarıkaya

73 Osman Yaman

88 Delvin N’Dinga

90 Zoro Cyriac

93 Sergio Rochet