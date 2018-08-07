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07 Ağustos 2018 11:23

Robinho yeni sezonda ’7’ numaralı formayı giyecek

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’da yeni sezon öncesi futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu.

Robinho yeni sezonda ’7’ numaralı formayı giyecek

07 Ağustos 2018 11:23

Geçen sezon 70 numaralı formayı giyen Brezilyalı yıldız Robinho yeni sezonda 7 numaralı forma ile mücadele edecek.


2018-19 sezonunda Spor Toto Süper Lig’de mücadele edecek olan kırmızı-beyazlı ekipte futbolcuların giyecekleri formaların numaraları belli oldu. Yeni transferler Aydın Karabulut 17, Erdoğan Yeşilyurt 11, Uğur Çiftçi 3, Douglas ise 20 numaralı formayı giyecek. Kırmızı-beyazlı ekibin geçen sezon devre arasında transfer ettiği ve 70 numaralı formayı giyen Brezilyalı yıldız Robinho ise yeni sezonda 7 numaralı forma ile mücadele edecek


Futbolcuların giyeceği forma numaraları şöyle:


1 Ali Şaşal Vural,


2 Arouna Kone


3 Uğur Çiftçi


4 Carl Medjani


5 Vitaly Dyakov


6 Mattias Bjarsmyr


7 Robinho


8 Mert Hakan Yandaş


10 Muhammet Demir


11 Erdoğan Yeşilyurt


13 Paul Papp


15 Tolgahan Acar


17 Aydın Karabulut


20 Douglas Pereira Dos Santos


23 Serhiy Rybalka


37 Hakan Arslan


54 Emre Kılınç


57 Eren Çetindere


58 Ziya Erdal


70 Furkan Kadir Durmuş


71 Serkan Sarıkaya


73 Osman Yaman


88 Delvin N’Dinga


90 Zoro Cyriac


93 Sergio Rochet




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