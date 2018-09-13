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Rüzgarın uçurduğu çatı üç otomobile zarar verdi

Sivas’ta şiddetli rüzgarın uçurduğu çatı üç otomobile zarar verdi.

Sivas'ta şiddetli rüzgarın uçurduğu çatı üç otomobile zarar verdi.


Olay, Demircilerardı Mahallesi Ağbaba Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki öğrenci yurdunun çatısı şiddetli rüzgara dayanamayınca park halindeki 3 otomobilin üzerine düştü. Çatının düştüğünü görenler Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri önlem aldı. Düşen çatı nedeniyle otomobillerde maddi hasar meydana geldi.


Belediye temizlik ekibi ve vatandaşlar temizlik çalışması yaptı.

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