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03 Temmuz 2018 17:48

Şahin avcıları Sivas’ta yakayı ele verdi

Sivas’ta kaçak yollarla şahin avlayan biri yabancı uyruklu iki kişi yakalandı.

Şahin avcıları Sivas’ta yakayı ele verdi

03 Temmuz 2018 17:48


Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Sivas-Kayseri arasında gerçekleştirilen denetimler sırasında kaçak yollarla şahin avladıkları tespit edilen biri yabancı uyruklu iki kişi yakalandı. Şahısların şahin avında kullandığı 28 adet güvercin ile çok sayıda şahin başlığı, tuzak ve kefenlere el konuldu. Suriyeli şahsın motosikletine el konurken, şahsa 10 bin 815 TL idari para cezası ve tazminat, Hatay Reyhanlı nufusuna kayıtlı vatandaşın da otomobiline el konulurken şahsa toplamda 26 bin 168 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı.




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