Saldırıya uğrayan siyasetçi ölümden döndü

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz akşam Sivas’ta bulunan AVM’de ki bir işletmede meydana gelen olayda ailesinin yanında saldırıya uğrayan CHP’nin geçtiğimiz seçimlerde ki Milletvekili adaylarından Adem Demir, aldığı darbelerin etkisi ile ölüm tehlikesi geçirdi.

Eşi ve çocukları ise AVM içerisinde ki işletmede yemek yiyen Demir, gelen fişte yemedikleri ürünlerin de yazılmasına itiraz edince firma çalışanları ile arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyüyünce firma çalışanları Demir’i eşi ve çocuklarının yanında ağır şekilde darp etti. Nefesi kesilen ve boğulma tehlikesi geçiren Demir’e ilk müdahaleyi hemşire olan eşi Hülya Demir yaptı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Demir burada tedavi altına alındı.

Demir avukatı ve eşi ile birlikte bugün Altıntabak Şehit Adet Tut Polis Merkezi’ne giderek saldırganlar hakkında şikayetçi oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Demir ailesinin avukatı Ahmet Selahattin Buyrukoğlu, “Müvekkilim AVM’de bir restorantta , restorant çalışanlarının saldırısına uğradı. Saldırı ile ilgili şikayetçi olduk. Adli raporlarımızı aldık. Savcılık soruşturma başlattı.”dedi.

Demir ise yaptığı açıklamada yaşadığı olayı trajikomik olarak değerlendirip, “Ailem ile yemeğe gittim. Yemeği yedikten sonra hesabı istedim. Gelen hesaba bakmadan kutunun içerisine para koyup gönderdim. Para üstü ile gelen fişe baktığımda ise yemediğimiz şeylerin hesaba eklendiğini fark ettik. İtiraz edip işletme müdürünün gelmesini istedim. Bunun üzerine kaba bir şekilde adisyon kutusu içerisinde ödediğim para iade edilmişti. Bunun üzerine ısrarla müdürün gelmesini istedim. Müdür arka masada oturuyormuş. Bize kimse bağışta bulunamaz diyerek parayı masasının üzerine attım. Ne olduğunu anlamadan orada çalışan personel üzerime saldırdı. Neredeyse ölüyordum. Küçük bir tartışma çok farklı bir noktaya geldi. Çocuklarımın gözleri önünde böyle bir şey yaşamak istemezdim. Beni en çok üzen ise insanların duyarsızlığı. Olay sırasında aşırı kan kaybından dolayı nefes alamayarak hayati tehlikeye girmişim. Sağ olsun. Eşim hemşiredir. İlk müdahaleyi o yaptı.”dedi.