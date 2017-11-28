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28 Kasım 2017 12:15

Saman yüklü kamyon trafikte korkuttu

Sivas’ta aşırı saman yüklenmiş kamyonun yükü, seyrettiği şeritten taşınca sürücüler zor anlar yaşadı.

Saman yüklü kamyon trafikte korkuttu

28 Kasım 2017 12:15


Sivas’ta aşırı yüklenmiş kamyonun kasasındaki saman yükünün kamyonun bulunduğu şeritten taşması ilginç görüntüler oluşturdu. Sivas’ta çekilen görüntüde Sivas-Kayseri Karayolu’ndan Sivas istikametine seyretmekte olan saman yüklü iki kamyon görülüyor. Kamyonların kasalarındaki samanın hacmi bir hayli geniş olunca kamyonlar yükleri ile birlikte kendilerine ait olan şeridi fazlası ile doldurdu. Durum böyle olunca kamyonları sollamak isteyen araçlar güçlük çekti. Sürücüler kamyonlara yaklaşmak istemezken, kamyonların sinyalizasyon lambalarını ve garabi direklerine santimetreler kala geçmesi ilginç görüntüler oluşturdu.




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