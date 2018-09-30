Samet Aybaba: "Bazı futbolculara yaptırım uygulayacağız"

Bursasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba kaybedilen DG Sivasspor maçı sonrası, "Futbol bu, içinde her şey var ama bu kadar kötü oyun yok. Oyuncularımın bazılarına şans veriyorum. Doğru kullanamıyorlar. Bu hafta çalışıp yaptırım uygulayıp, önümüzdeki maçı kazanmaya çalışacağız" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-0 yenilen Bursaspor'da karşılaşma sonrası Teknik Direktör Samet Aybaba basın toplantısında müsabakayı değerlendirdi. 6 haftadır doğru yaptıkları her şeyi bu hafta yanlış yaptıklarını söyleyen Aybaba, "Biz coşkulu takımız, acı çekmesini bilen, mücadele eden basit ve dikine oynayan herkesin coşkulu ve istekli oynadığı bir takımdık. Bu görüntünün hiçbirisini bu maça yansıtamadık. Yansıtamayınca rakip bizim yanlışlarımızdan faydalandı. Futbol bu içinde her şey var ama bu kadar kötü oyun yok. Oyuncularımın bazılarına şans veriyorum. Doğru kullanamıyorlar. Bu hafta çalışıp yaptırım uygulayıp önümüzdeki maçı kazanmaya çalışacağız" dedi.

Bazı oyuncuları kadroya almayacağını aktaran Samet Aybaba, bu konuda bir şey yapmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.