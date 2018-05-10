Samet Aybaba: "Sezonu son maçla taçlandırmak istiyoruz"

Sivasspor sezonun son haftasında kendi evinde oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı- beyazlı ekip bugün Teknik Direktör Samet Aybaba nezaretinde Sivasspor tesislerinde hafif yağmur altında çalışma yaptı. Sakatlığı bulunan Djakov’un dışında tüm futbolcular idmana katıldı.

İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aybaba, kendi seyircileri önünde çıkacakları son maç ile sezonu taçlandırmak istediklerini belirtip, "Sivas’ta bugün şehidimiz var. Acılarımızı anlatacak kelime bulamıyoruz. Rabbim rahmet eylesin. Acısını ülkece hepimiz paylaşıyoruz. Son maçımıza hazırlanıyoruz. Bu yıl oluşturduğumuz kadro çok güzel işler yaptı. Futbol adına iyi şeyler yaptı. Oyun bu kazanıyorsunuz, kaybediyorsunuz. İyisi de oluyor kötüsü de oluyor. Bu son maçta oyuncularımızın teşekkürü hak ettiklerini düşünüyorum. Bütün Sivaslıları bu maça davet ediyorum. Sezonun veda maçında iyi bir ambiyans oluşturalım. Rakibimizin küme düşme ile ilgili sorunu var. Bu nedenle zor bir maç olacak. Aynı direnci gösterip, aynı mücadeleyi ortaya koymamız lazım. Onlardan çok koşmamız lazım. Sezonu bu son maçla taçlandırmamız lazım" Şeklinde konuştu.

Henüz anlaşma yok

Aybaba, önümüzdeki sezon için Sivasspor’da anlaştığı veya anlaşmadığı yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını ifade edip konuya şu şekilde açıklık getirdi:

"Biz görüşüyoruz. Mevcut takımımız. Ben bu takımın teknik direktörüyüm. Böyle bir görüşme ile ilgili önümüzdeki hafta, son maçtan sonra oturup bir karar veririz."