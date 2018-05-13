Sami Aydın; “En büyük eser evlat yetiştirmektir”

Selimiye Parkı’nda düzenlenen Anneler Günü programına; Belediye Başkanı Sami Aydın, eşi Yurdagül Aydın, AK Parti İl Başkan Vekili Abdulkadir Demirel, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Semiha Ekinci, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açış konuşmasını yapan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Semiha Ekinci, "Anne; ayaklarının altına cennet serilen en kutsal varlığımız. Analarımız olmadan bizler olmayız, bu vatan olmaz. Hepinizin anneler gününü kutluyorum." dedi.

2006 yılında bir trafik kazasında annesini kaybettiğini söyleyen AK Parti İl Başkan Vekili Abdukadir Demirel ise, "Rahmeti rahmana kavuşan bütün annelerimizin mekânı cennet olsun. Annesi hayatta olanlara bir tavsiyem var. Bugün ne olursa olsun onların yanına gidin, gönüllerini alın, sarılın ve helallik alın. Bu programda emeği geçenlere teşekkür ediyor, anneler gününüzü kutluyorum." şeklinde konuştu.

"Dünyada en büyük eser evlat yetiştirmektir, bu kutsal görevi yapan da annelerdir. Tüm annelerin, anneler gününü kutluyorum." diyerek sözlerine başlayan Başkan Aydın da, "Annelik duygusu anlatılabilecek bir şey değildir. Geceleri uykusuz geçer, evladı hasta olmasın diye insan üstü bir çaba gösterir ve onu korumak için yapmayacağı hiçbir fedakârlık olmaz. Bu bakımdan bir toplumun huzur ve refah düzeyi istenilen noktaya gelecekse, bu anneler sayesinde olacaktır. Ne mutlu; evlat yetiştirip vatanı korumak için cepheye gönderen anneye, ne mutlu evladını vatan için şehit veren anneye, ne mutlu şehit eşlerine." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların arından Başkan Aydın yemeğe katılan annelere karanfil takdim ederek anneler gününü kutladı.