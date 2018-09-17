Saraya at yetiştiren ahırlar bilim yuvasına dönüşecek

Osmanlı Sarayına at yetiştirilen tarihi harada bulunan ahırların, restorasyonun ardından Sivas'ta kurulması planlanan Bilim ve Teknoloji Üniversitesine hizmet vermesi planlanıyor.

Sivas'ta 1889 yılında inşa edilen ve Osmanlı Devletinin son yıllarında padişahlara at yetiştiren tarihi haranın restore edilerek yeniden hizmete alınması için çalışma başlatıldı. 250 bin metrekare alan üzerinde bulunan 11 tescilli binanın restorasyonu için uygulama ihalesine günler kaldı. Yaklaşık 50 milyon TL'lik projenin hayata geçmesi ile tarihi hara yeniden canlanacak. Haranın restore edilecek alanının Sivas Bilim Sanat Üniversitesine devri planlanıyor. Üniversiteye devri gerçekleşmezse aslına uygun olarak faaliyete alınıp, turizm amaçlı değerlendirilecek.

Padişahlara at yetiştirdi

Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Valisi Davut Gül, tarihi haranın aslına uygun olarak restore edileceğini söyleyerek, “Burada toplamda 250 bin metrekare bir alan var. Şehrimize 6-7 kilometre mesafede. İçerisinde Osmanlının son dönemlerine inşa edilen ve saraya at yetiştirilen haralar bulunuyor. Burada 11 tescilli bina bulunuyor. Kültür Bakanlığımızın desteği ile bu binaların restorasyon projeleri yapıldı. Önümüzdeki hafta içerisinde ise uygulama ihaleleri başlayacak. İlk etapta 6 tanesini ilk etapta yapacağız, beş tanesi ise ikinci etapta yapılacak. Bu binalar orjinaline uygun, aslına uygun olarak restore edildikten sonra hem turizme kazandırılacak hem de bu mezbelelik görüntü ortadan kalkmış olacak” dedi.

50 milyonluk proje

Projenin Sivas'a değer katacağını kaydeden Gül, “Bu arazinin çevresinde de boş araziler var. Kararı alınan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi için önerilen arazilerden biri de burası. Eğer üniversite için bu alan uygun görülürse burada restorasyonu yapılacak tarihi alan üniversitenin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacak. Eğer bu alan üniversite için uygun görülmezse turizm amaçlı kullanılacak. Adeta bir doğal köy gibi. Geleneksel sporlarımızın yapıldığı aslına uygun bir merkez olacak. Yaklaşık 50 milyona mal olacağını düşünüyoruz. Bittiğinde Sivas'a bir değer katacak” şeklinde konuştu.