Sarissa Antik Kenti turizme kazandırılmayı bekliyor

Anadolu’da kurulan ilk devlet ve ilk uygarlık olan Hitit Krallığının yazlık başkenti Sarissa’daki Kupit Dağı’nda bulunan "Kral Havuzu, Açık Hava Tapınağı ve Huwaşi Taşı" kültür turizmine kazandırılmayı bekliyor.

Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer bölgenin Anadolu’da 3 bin 500 yıl önce kurulan ilk devletin olduğu yer olduğunu belirterek, "Anadolu’nun ilk devleti Hititler’in yazlık başkenti Sarissa’nın bulunduğu Kral’ın ve Kraliçe’nin burada havuza girdiği buranın Kral Havuzu olduğu söylenmektedir. Dağın tepesine yüksek bir duvar örülmüş büyük ihtimalle güvenlik sebebiyle taşların kalıntıları bulunmaktadır. Çeşitli taşlardan yığmalar bulunmaktadır. Burası bizim hem ilçemiz hem de ilimiz için önemli bir turizm merkezi olabilir. Bundan yıllar önce Alman bir profesörün burada yaptığı birkaç yıl süren kazılardan sonra son 10-15 senedir burada bir faaliyet yoktur. Burası ilçemiz açısından bir turizm merkezi görsel anlamda bir bölge olabilir. İlimiz içinde bir değer olduğunu düşünüyorum ve uzak doğudaki turistlerin ilgisini çekebilecek bir noktada bulunuyoruz. İlçemiz ve ilimiz açısından turizme kazandırılması, değerinin fark edilmesi ve gereken ilgi alakanın gösterilmesini umuyoruz. İnşallah bu yetkililerimiz tarafından Kültür Bakanlığımız tarafından fark edileceğini, görüleceğini buraya gereken ilgi ve önemin verileceğini düşünüyoruz. Bir an önce bura fark edilmeli buranın değeri anlaşılmalı tarihteki ilk Anadolu devletinin yazlık başkenti Sarissa’nın bulunduğu bu bölgenin turizme açılması ve Sarissa’nın kazı çalışmalarının bitirilip turizme kazandırılmasını bekliyoruz." dedi.

Surlarla çevrili Sarissa antik kentinde Hititler’in en büyük tapınağı ve Anadolu’nun en eski malt üretim tesisi bulunuyor. Kil tabletlerde efsanevi ’Kupit Dağı’ olarak geçen ve deniz seviyesinden 2 bin 100 metre yükseklikteki Kulmaç Dağları’nda bulunan ’Kral Havuzu’ 3 bin 500 yıl önce bahar bayramlarında kral ve kraliçe ile mitolojik ’Fırtına Tanrısı’ ritüeleri için inşa edilmiş arkeolojik değerde dünyanın ilk festival havuzu olma özelliği taşıyor.