Şarkışla’da Hocalı Katliamı sergisi

Karabağ Savaşı sırasında 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan ve Azeri sivillerin Ermenistan’a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde öldürülmesiyle sonuçlanan Hocalı Katliamı’nın yıl dönümü nedeniyle Sivas’ın Şarkışla ilçesinde Alperen Ocakları İl Başkanlığı tarafından sergi açıldı.

Aşık Veysel Kültür Merkezinde açılan sergide Hocalı Katliamı’nı anlatan 37 fotoğraf yer aldı. Alperen Ocakları İlçe Başkanı Mehmet Şimşek, "Şehit olan Azeri kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum Bizler her daim kardeş ülke Can Azerbaycan’ın yanındayız. Bu katliamı unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız."dedi.