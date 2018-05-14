Sivas’ın Şarkışla İlçe Belediyesi sağlıksız olan içme suyunun temiz ve sağlıklı hale getirilmesi için 150 milyon liralık dev bir projenin inşaatına başladı. Proje kapmasında içme suyu kaynağından deposuna, arıtma sisteminden isale hattına kadar tepeden tırnağa kadar tüm sistem yenilenecek. Projenin tamamlanması ile kanserojen madde içeren boruların güvenilir borularla değiştirileceği gibi arsenik içeren mevut su kaynağı da artık kullanılmayarak yeni ve temiz farklı bir kaynaktan su alınacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, projenin üç yıl içerisinde bitirileceğini belirterek, "Şarkışla Sivas’ın en büyük ilçesi. Resmi olmayan, ancak reel sayıya göre 30 binin üzerinde bir nüfusa sahibiz. Sivas’ın en büyük ilçesi olmamızın yanında alt yapı ile ilgili de büyük sorunlarımız vardı. Göreve seçildiğimiz günden itibaren bu alt yapı sorunlarının giderilmesi için çalışmalarımıza başladık. İçme suyu şebekemizin büyük kısmı, asbestli borulardan oluşuyordu. Asbestli borular herkes tarafından da bilindiği gibi kanserojen madde içeriyor, bu nedenle değiştirilmesi gerekiyordu. Suyumuzun kaynağında arsenik bulunuyordu. Bu su arıtmaya giriyordu ancak arıtma 20 bin nüfusa göre yapıldığı için yeterli olmuyordu. Depomuzun bulunduğu alanda heyelan riski taşıyan bir bölgede bulunuyordu. Bu nedenle su kaynağının, deponun ve hattın yenilenmesi gerekiyordu. Şarkışla’nın bu sorununu temelden çözmek için hükümetimiz Kanak Barajı’nı inşa etti. Bu barajdan içme suyu ve sulama suyu için su alınacak. Biz de kaynak olarak suyu temiz olan bu barajı kullanacağız. Temiz su alınarak yeni yapılacak olan arıtma tesisine ulaşacak buradan da kanserojen içermeyen borular ile temiz su vatandaşlarımızın evine kadar ulamış olacak, Rabbimizin izni ile" dedi.