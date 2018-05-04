Şarkışla 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu koordinatörlüğünde Din Öğretimi Genel Müdürlüğü projeleri kapsamında, Şarkışla Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesi’nde yapıldı.

Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yarışmada, Doç. Dr. Abdüllatif Şener Ortaokulu öğrencisi İbrahim Topçu birinci, Sefil Selimi Ortaokulu öğrencisi Yasin Güner ikinci, Anafartalar Ortaokulu’ndan Abdülhamit Atalay üçüncü oldu. Şarkışla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Kerim Öcalan birinci, İsmet Yılmaz Fen Lisesi öğrencisi Mitat Can Güner ikinci, Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Hüseyin Özer üçüncülüğü elde etti.

Programa katılan Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.