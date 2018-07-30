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30 Temmuz 2018 15:37

Sattığı samanın parasını ’Ay-Yıldız’ şeklindeki camiye bağışladı

Sivas’ta çiftçilik yapan 88 yaşındaki Mehmet Karagöz çiftçilikten kazandığı paramın 3 bin lirasını belediye tarafından yapımı sürdürülen ’Ay-Yıldız’ şeklinde caminin inşaatında kullanılmak üzere bağışladı.

Sattığı samanın parasını ’Ay-Yıldız’ şeklindeki camiye bağışladı

30 Temmuz 2018 15:37


Sivas merkeze bağlı Güney köyünde ikamet eden ve çiftçilikle uğraşan Mehmet Karagöz sattığı dana, saman, yulaf ve arpasının 3 bin lirasını belediye tarafından yapımı devam eden Ayyıldız Cami’sine bağışladı. Karagöz, bağışı teslim etmek için Belediye Başkanı Sami Aydın’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Karagöz, tarlasından elde ettiği mahsul ve bir danasını satarak yapımı devam eden Ay Yıldız Cami’sine hayır için bağışladığını söyledi.


Mehmet Karagöz’ün davranışının örnek alınması gerektiğini belirten Başkan Aydın,"Kendisine teşekkür ediyoruz, Allah birini, bin etsin. Yardım etmek, hayır yapmak nasip işidir. Gücün yettiği kadar elinle vermek hayırların en güzeldir. Allah razı olsun." dedi.


Konuşmaların ardından Karagöz makbuz karşılığında 3 bin lirayı Başkan Aydın’a teslim etti.




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