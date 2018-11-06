SCU, Şehir ile daha da yakınlaşacak

Sivas Belediyesi kısa bir süre önce inşasına başladığı Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı inşasını hızla sürdürüyor. Bulvarın tamamlanması ile Türkiye'nin en geniş yerleşkesine sahip üniversiteler arasında ilk sıralarda yer alan, 60 bin öğrenci nüfusu ile adete küçük ölçekli bir şehri andıran, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile şehir arasındaki 7 kilo metrelik mesafe 3 kilo metreye inmiş olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Yenişehir Kavşağı'ndan başlayıp Üniversite'ye uzanacak, 6 şeritli olacak. Bulvarda yaya ve bisiklet yollarının yanı sıra orta kısımda bir de raylı sistem hattı için yer ayrıldı. Bulvarın mevcut çevre yoluyla kesiştiği noktaya ise bir köprülü kavşak projesi hazırlandı. Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından inşaatı hızla devam eden proje sayesinde bulvarın trafik akışı kesintisiz sağlanacak. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nı, Kızılırmak'ın üzerinden üniversiteye ulaştıracak olan yeni köprü ise tamamlanarak asfaltlandı. 3 gidiş-3 geliş olmak üzere 6 şeritten oluşan köprü, 160 metre uzunluğa sahip.