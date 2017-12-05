SDT, 4 ayrı sahnede perde açacak

Haftaya ’39 Basamak’ adlı oyunla Samsun’da perde açarak başlayan SDT, 7 Aralık Perşembe günü saat 19.30’da dekoru, müziği ve oyunculuk performansıyla tiyatro seyircisini büyüleyen, ’Lysistrata’ adlı oyunla Atatürk Kültür Merkezi sahnesinde sanatseverlerle buluşacak. ’Lysistrata’ ile 7 Aralık Perşembe ve 8 Aralık Cuma günü saat 19.30’da, 9 Aralık Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 19.30’da Atatürk Kültür Merkezi sahnesinde Sivaslı sanatseverle buluşmaya devam edecek olan SDT, aynı gün ’39 Basamak’ adlı oyunla Çorum’da perde açacak.

Atatürk Kültür Merkezi sahnesinde ve Anadolu’nun çeşitli yerlerinde perde açarak, sanatseverlerle buluşmaya devam eden SDT, 11 ve 12 Aralık tarihlerinde ise ’39 Basamak’ oyunuyla Erzurumlu seyircinin karşısına çıkacak.