Diğer
Kategoriler
05 Aralık 2017 12:53

SDT, 4 ayrı sahnede perde açacak

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), 2 farklı oyunla 4 ayrı sahnede perde açacak.

SDT, 4 ayrı sahnede perde açacak

05 Aralık 2017 12:53


Haftaya ’39 Basamak’ adlı oyunla Samsun’da perde açarak başlayan SDT, 7 Aralık Perşembe günü saat 19.30’da dekoru, müziği ve oyunculuk performansıyla tiyatro seyircisini büyüleyen, ’Lysistrata’ adlı oyunla Atatürk Kültür Merkezi sahnesinde sanatseverlerle buluşacak. ’Lysistrata’ ile 7 Aralık Perşembe ve 8 Aralık Cuma günü saat 19.30’da, 9 Aralık Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 19.30’da Atatürk Kültür Merkezi sahnesinde Sivaslı sanatseverle buluşmaya devam edecek olan SDT, aynı gün ’39 Basamak’ adlı oyunla Çorum’da perde açacak.


Atatürk Kültür Merkezi sahnesinde ve Anadolu’nun çeşitli yerlerinde perde açarak, sanatseverlerle buluşmaya devam eden SDT, 11 ve 12 Aralık tarihlerinde ise ’39 Basamak’ oyunuyla Erzurumlu seyircinin karşısına çıkacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
8
°
C
Kar Yağışlı
  • Salı
    Kar Yağışlı
    8°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    -2°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç