İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

SDT 'Geçmiş Zaman Olur Ki' ile perde açacak

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) bu hafta yerli bir komedi oyunu olan ’Geçmiş Zaman Olur Ki’ adlı oyunla perdelerini açacak.

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) bu hafta yerli bir komedi oyunu olan 'Geçmiş Zaman Olur Ki' adlı oyunla perdelerini açacak.


SDT, Anadolu'nun çeşitli sahnelerinde perde açtığı ve seyredenlerden beğeni toplayan 'Geçmiş Zaman Olur Ki' isimli oyunla bu hafta Sivaslı tiyatro seyircisiyle buluşacak.


Türk geleneksel tiyatrosunun orta oyun türünün farklı bir yorumlanması olan 'Geçmiş Zaman Olur Ki' 22 ve 23 Kasım'da saat 19.30'da, 24 Kasım Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde perde açacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.