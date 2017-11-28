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28 Kasım 2017 11:39

SDT, Tunceli ve Sivas’ta perde açacak

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi’nde ve Anadolu’nun çeşitli yerlerinde perde açarak, sanatseverlerle aralıksız buluşmaya devam ediyor.

SDT, Tunceli ve Sivas’ta perde açacak

28 Kasım 2017 11:39


SDT, Kasım ayının son haftasında bu tiyatro sezonuna iddialı başlangıç yapan ve seyircilerin beğenisini toplayarak kapalı gişe oynayan ’Leyla ile Mecnun’ isimli oyuna Tunceli ve Sivas’ta perde açacak.


Haftaya ’Leyla ile Mecnun’ adlı oyunla Tunceli İl Kültür Merkezi Sahnesi’nde perde açarak başlayan SDT, aynı oyunla 30 Kasım Perşembe ve 1 Aralık Cuma günü saat 19:30’da, 2 Aralık Cumartesi günü ise saat 14:00 ve 19:30’da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi’nde Sivaslı sanatseverle buluşacak.


SDT, Kasım ayında olduğu gibi Aralık ayında da dekoru, müziği ve oyunculuk performansıyla tiyatro seyircisini büyüleyen birbirinden iddialı oyunlara perde açacak.




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