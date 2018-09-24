Şehide vefa

Van'ın Başkale ilçesinde 1989 yılında şehit olan Ahmet Uma'nın ismi Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yapımı tamamlanan çocuk parkına verildi.

Van'ın Başkale ilçesinde 1989 yılında askerlik görevini yerine getirirken şehit olan Jandarma Er Ahmet Uma'nın ismi Sivas'ın Altınyayla ilçesi Belediyesi tarafından Güzeloğlan Mahallesinde yapımı tamamlanan çocuk parkına verildi.

Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ”Hain terör saldırısı sonucu şehit edilen Ahmet Umanın anısına burada parkımıza şehidimizin ismini verdik. Yaramızı her zaman taze tutmak için çocukların burada ömür boyu oynayabileceği ve şehidimizin isminin ömür boyu yaşatılacağı bir şekilde ismini çocuk oyun parkımıza verdik. Altınyayla Belediyesi olarak inşallah burada gördükçe, geçmişte yaşadığımız acıları, hain terör saldırılarını ve ülkemizin geçtiği badireleri hatırlayarak gelecek nesillere daha güzel mesajlar vereceğiz" dedi.