Şehidin dede evinde üzüntü hakim

Erzincan'ın İliç ilçesinde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba'nın memleketi Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Bahçeiçi köyündeki dede evine acı haber ulaştı.

Erzincan'ın İliç ilçesi Savaş Geçidi mevkisinde meydana gelen trafik kazasında şarampole yuvarlanan resmi plakalı kamyonette bulunan Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba hayatını kaybetmesi sonucu şehit oldu. Şehidin Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Bahçeiçi köyünde yaşayan dedesi Hikmet Kaplanbaba'ya acı haber ulaştırıldı. Belediye Başkanı Nami Çiftçi askeri yetkililer ile birlikte dede Kaplanbaba'ya başsağlığı dileklerini iletti. Torunun acı haberini alan dede büyük üzüntü duyarken eve Türk bayrağı asıldı. Dede Kaplanababa daha sonra torununun cenaze törenine katılmak için Düzce'ye gitti.

Şehidin cenazesi ailenin yaşadığı Düzce'de son yolculuğa uğurlanacak.