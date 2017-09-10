Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı memleketine getirildi

Van’ın Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı araç, radar kulesini kontrol etmek için gittiği sırada Özalp ilçesine bağlı Aşağıakçagül Mahallesi’nde şarampole devrildi. Şehit olan polis memurunun naaşı Van’da düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas’a gönderildi. Şehidin cenazesini Nuri Demirağ Havalimanında şehidin yakınları, Sivas Valisi Davut Gül, 5’inci Piyade Er Eğitim ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve diğer protokol üyeleri karşıladı.

“Tabutun yanına yattı”

Askeri uçaktan polis mangası tarafından cenazenin alındığı sırada şehidin bazı yakınları duruma tepki gösterdi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlara alınarak Sivas Belediyesine ait cenaze aracına konuldu. Bu sırada şehidin eşi Didem, annesi Mukadder ve babası İbrahim Saka gözyaşlarına boğuldu. Şehidin yakınlarına şehit polisin meslektaşları destek oldu. Tabutun cenaze aracına konulmasının ardından şehidin bazı yakınları tabutun yanına yatarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi karşılama töreninin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu. Şehidin cenazesi ikindi namazını müteakiben Ulu Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı’nda bulunan polis şehitliğinde toprağa verilecek.