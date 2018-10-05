Şehit aileleri idam istiyor

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Dernek Başkanı Mustafa Hızal, 8 askerin şehit olduğu Batman'ın Gerçüş ilçesindeki PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıyı kınayarak, "Bombalar patlatarak kadın, kız, yaşlı, genç demeden kurşuna dizen PKK terör örgütü mensuplarına ve FETÖ mensuplarına idamın gelmesini istiyoruz" dedi.

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Dernek Başkanı Mustafa Hızal, dernek binasında düzenlediği açıklamada Batman'ın Gerçüş ilçesine askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yola döşediği el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 8 askerin şehit olduğu saldırıyı kınadı. Ülkenin huzur ve güvenliğine kasteden bu saldırıyı gerçekleştirenlerin er ya da geç hak ettiği cezayı bulacağını ifade eden Hızal, "Leşleri dağlarda kurda, kuşa yem olacaktır. Terör örgütü ve onu destekleyenler emellerine hiçbir zaman ulaşamayacaktır. 1984 yılından bugüne kadar kan ve gözyaşlarımızı dindirmeyen PKK terör örgütü askerimizi, polisimizi şehit eden ve sicil vatandaşlarımızın evlerinden çıkarak köy meydanlarında ve şehitlerimizin merkezlerinde bombaları patlatarak kadın, kız, yaşlı, genç demeden kurşuna dizen PKK terör örgütü ve FETÖ'ye mensup olanlarına idmanın gelmesini şehit aileleri ve gaziler olarak her zaman istedik. Bugün de gelmesini istiyoruz" dedi.

"İdam yasasını destekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın idam yasasıyla ilgili sözlerini hatırlatan Başkan Hızal, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin vermiş olduğu idam yasasını sonuna kadar destekliyoruz. Sivas'tan Cumhurbaşkanımız, siyasi parti liderlerimiz ve milletvekillerimize sesleniyoruz. Lütfen şehit kanları ile sulanmış bu aziz toprakların meydanlarında, şehitlerimizin ve gazilerimizin de şahitlik edeceği, aziz Türk milletimizin tek ses olarak idam istediğini unutmayın. Bu millet her şeyin üstesinden gelecek kudrete sahiptir. Yeter ki sizler bu millete yol gösterin. Yeter ki sizler milletin önünde vermiş olduğunuz sözünüzü milletin iradesine dönecek şekilde karar verin. Milletimiz içimizdeki siyasi ve demokrasi adı altında PKK ya kimselerin destek ve koltuk çıktığını çok iyi biliyoruz. Bu hainlere millet olmanın, devlet olmanın, şehit olmanın şanı şerefinin ne olduğunu bütün dün görmelidir" diye konuştu.

Hızal, zırhlı askeri araçlarla ilgili ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gereken çalışmayı yapacağını kaydetti.