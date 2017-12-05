Şehit ailelerinin torba yasa sevinci

Şehit Aileleri ve Gazileri Dernek Başkanı Mustafa Hızal, dernek binasında düzenlendiği basın açıklamasında dün itibariyle torba yasa adı altında yürütülen Kanun Hükmüne Kararname ile şehit aileleri ve gazilerine yönelik bazı çalışmaların yapıldığını söyledi. Yayımlanan Resmi Gazete’de Terörle Mücadele Kanunu kapsamında olan gazilere yönelik çalışmaların olduğunu ifade eden Hızal, "Bu çalışmanın içerisinde gazilerimiz yaralandıktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında işe başladığı ortamda ilkokul, ortaokul, lise olduğu dönemlerde bunların kamuda hizmetli kadrolarında çalışması talep ediliyordu. Dolayısıyla bu yönetmelikle birlikte şu anda ilköğretim ve ortaöğretim de olan gazilerimiz devlet memuru olarak hizmetli kadrosundan çıkartılıp devlet memuru olarak bundan sonraki süreç içerisinde görevlerine devam edecekler. Bunun yanı sıra sivil havacılık güvenliğiyle ilgili politikaların belirlenmesi amacıyla Milli Güvenlik Havacılık Kurulu’nda da bir kurul oluşturulacak ve bu yapılacak birimde de yine Terörle Mücadele Kanunu kapsamında olan şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bunlara tanınan haklar çerçevesinde bu kurumlarda istihdamları sağlanacak. Bu anlamda hem terörle mücadeledeki gazilerimiz aynı zamanda 15 Temmuz gazilerimiz de bu haktan faydalanacaktır. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı’nın bir yönetmeliğinde değişiklik oldu. Bu değişiklikle birlikte şuanda gazilerimizin ortez ve protezlerin dışarıdan yapılan ödemeler noktasında sıkıntılarımız vardı ve bu sıkıntılarda giderildi. Rehabilitasyon merkezlerinde şundaki yapılan protezlerimiz protokolle birlikte gazilerimizin ortez ve protezleriyle alakalı hiçbir sorun ve sıkıntımız kalmamıştır. Bu sıkıntılarımızı devletin yetkilileriyle paylaşıyoruz. Bu sıkıntılarımızı dile getiriyoruz" dedi.

"Müjde bekliyoruz"

Eksiklerin olduğunu aktaran Hızal, "Biz özellikle çıkan torba yasada gazilerimize ikinci iş hakkının tanınması ve ÖTV ile ilgili yapılan düzenlemeler var. Bu düzenlemeler yapılırken gazilerimizin de ÖTV’den muaf tutulmasıyla ilgili ciddi anlamda taleplerimiz vardı. Tabi bu çıkan torba yasada yine bunu göremedik. Biraz üzüntümüz var. İnşallah önümüzdeki süre içerisinde Cumhurbaşkanımız ilimize geldiği süre içerisinde biz kendilerine burada aktaracağız. Sivas’ta kendilerinden yapacağı il kongresinden gazilerimize yönelik, şehit ailelerimize yönelik özel müjdeler bekliyoruz" diye konuştu.