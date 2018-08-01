Şehit anne ve oğlu yan yana toprağa verildi

Dün, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesi Susak Deresi mevkiinde meydana gelen olayda, üs bölgesinde görevli Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’yı ziyaretten dönen eşi Nurcan Karakaya (25) ve yanındaki 11 aylık oğlu Mustafa Bedirhan Karakaya’nın bulunduğu otomobilin geçişi sırasında patlama meydana geldi. PKK’lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen olayda, Nurcan Karakaya ve oğlu Mustafa Bedirhan Karakaya şehit oldu. Şehit anne ve oğlunun naaşları Otluca Dağ Komando Tugay Komutanlığındaki törenin ardından havayoluyla eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’nın memleketi Kayseri’ye getirildi. Burada cenazeler için helallik alındı. Ardından cenazeler karayoluyla Nurcan Karakaya’nın annesi Suudiye Demir (57) ve kardeşi Emirhan Demir’in (15) yaşadığı Sivas Şarkışla ilçesine getirildi.

Aynı araçta şehit oldular, yan yana gömüldüler

Şarkışla Kaymakamlığı önünde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından şehit anne ve oğlunun cenazeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da omuzlanarak cenaze aracına konuldu. Şarkışla Garnizon Şehitliği’ne getirilen şehit anne ve bebeği için askeri manga tarafından saygı atışı yapıldı. Aynı araçta şehit olan anne ve 11 aylık bebeği gözyaşları içerisinde yan yana toprağa verildi. Anne ve oğlunun mezarı kırmızı güller ve çiçeklerle süslendi. Patlamada eşini ve oğlunu kaybeden Astsubay Çavuş Serkan Karakaya eşinin ve oğlunun mezarı başında dua etti.