Şehit anneleri kahvaltıda buluştu

Şehit anneleriyle yakından ilgilenen Vali Gül ve eşi Gülden Gül çifti, şehit yakınlarına başsağlığı gazi eşlerine de geçmiş olsun dileğinde bulunup, davete gelen tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

Yapılan duanın ardından Vali Gül, şehit annelerine seslenerek,"Siz şehit yakınlarının ve gazilerimizin bizim başımızın üzerinde yeriniz var. Şehitlerimiz sizin evlatlarınız ama kahraman Mehmetçiklerimiz şehit olduktan sonra tüm şehit annelerinin 80 milyon evladı var. Millet olmak böyle bir şey. Dolayısıyla da her anneler gününde milletimizin bütün fertleri şehit ailelerimizin, şehit annelerimizin bir evladı olarak kendilerini görüp böyle bir etkinlik yapıyorlar. Bu programın gerçekleşmesinden dolayı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Katılımınızdan dolayı da tüm ailelerimize şükranlarımı sunuyorum. Bir kez daha şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerken, gazilerimize de hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe; Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, İl Özel İdare Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya’nın eşi Zeynep Kaya, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve eşi Kezban Aydoğan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan ve eşi Fatma Tan da katıldı.