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02 Ağustos 2018 16:03

Şehit annenin ağabeyi: "Kıyamadığımız kız kardeşimize zalimler kıydı"

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde üs bölgesinde görev yapan eşi Astsubay Çavuş Serkan Karaka’yı ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda PKK’lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 10 aylık bebeğiyle birlikte şehit olan Nurcan Karakaya’nın ağabeyi Halim Demir, "Kıyamadığımız kız kardeşimize zalimler kıydı.

Şehit annenin ağabeyi:

02 Ağustos 2018 16:03

Vatan sağolsun" dedi.


Yüksekova’da iki gün önce eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’yı görev yaptığı üs bölgesinde ziyaret ettikten sonra kendi otomobiliyle dönen Nurcan Karakaya (25) ve oğlu 10 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya, PKK’lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit oldu. Şehit anne ve oğlunun cenazeleri dün Sivas’ın Şarkışla ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı cenaze töreninin ardından Şarkışla Garnizon Şehitliği’ne defnedildi. Baba Astsubay Çavuş Serkan Karakaya öperek mezarına koyduğu oğlunu ve 2 yıllık eşini defnettikten sonra taziyeler için Kayseri’ye gitti. Şehit Nurcan Karakaya’nın Şarkışla ilçesindeki baba ocağının önüne de taziye çadırı kuruldu.



Otomobili yeni almışlar


Vatandaşlar ve şehir dışından gelenler ailenin İstiklal Mahallesi’nde bulunan evine taziye ziyaretlerini sürdürüyor. Şehit Nurcan Karakaya’nın annesi Suudiye Demir, taziyeleri kabul etti. Şehit anne ve bebeğinin kırmızı güllerle süslenen mezarları da ziyaretçilerin akınına uğradı. Anne ve oğluna bombalı saldırıda mezar olan otomobili ailenin kısa bir süre önce aldığı öğrenildi.



"Kıyamadığımız kardeşimize zalimler kıydı"


Şehit Nurcan Karakaya’nın ağabeyi Halim Demir teröre tepki göstererek,"Kıyamadığımız kız kardeşimize zalimler kıydı. Vatan sağolsun. Allah da zalimlere hesabını sorsun" dedi.


Hakkari’ye taşınırken kız kardeşinin Malatya’ya yanına uğradığını ve en son orada görüştüğünü anlatan Demir,"Yolcu ettik oraya gönderdik. Hakkari’ye taşınalı 1 ay oldu. Bebeğimiz çok masumdu. Canımız, ciğerimizdi. Arabalarını yeni almışlardı" diye konuştu.




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