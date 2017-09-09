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09 Eylül 2017 23:31

Şehit ateşi Sivas’a düştü

Van’ın Özalp ilçesine bağlı Aşağıakçagül Mahallesi’nde şarampole devrilen zırhlı polis aracında şehit olan polis memuru 39 yaşındaki Adnan Saka’nın acı haberi memleketi Sivas’a ulaştı.

Şehit ateşi Sivas’a düştü

09 Eylül 2017 23:31


Van’ın Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı araç, radar kulesini kontrol etmek için gittiği sırada Özalp ilçesine bağlı Aşağıakçagül Mahallesi’nde şarampole devrildi. Kazada 1 polis şehit olurken, 3 polis de yaralandı. Şehit olan polis memurunun acı haberi memleketi Sivas’ta Kızılırmak Mahallesi Çukur Pınar Sokak’ta bulunan baba evine ulaştı. Acı haberi anne Mukadder ve baba İbrahim’e Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya ve diğer yetkililer verdi. Acı haberin ardından şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Evli ve 6 yaşında Yusuf Ali adında bir çocuğu olan şehidin 10 yıllık polis memuru olduğu öğrenildi.


Şehidin cenazesi yarın düzenlenecek törenin ardından Yukarı Tekke Mezarlığı’nda bulunan polis şehitliğinde toprağa verilecek.




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