Şehit bebeğin adı çocuk parkında yaşatılıyor

Yüksekova ilçesinde üs bölgesinde görev yapan eşi Astsubay Çavuş Serkan Karakaya ve silah arkadaşlarına kek, börek ve pasta götürdükten sonra kendi otomobiliyle dönen Nurcan Karakaya (25) ve 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa, PKK’lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştu. Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki şehitlikte annesiyle birlikte yan yana defnedilen bebeğin adını yaşatmak isteyen Altınyayla Belediyesi bebeğin adını yapımını tamamladığı çocuk parkına verdi.

Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer,"Hain terör saldırısı sonucu kucağında 10 aylık bebeği ile şehit edilen Nurcan Karakaya ve Bedirhan Karakaya’nın anısına burada onları unutmamak, yaramızın her zaman taze tutmak için çocukların burada ömür boyu oynayabileceği ve bebeğimizin ismini ömür boyu unutmayacağımız bir şekilde ismini çocuk oyun parkımıza verdik. Altınyayla Belediyesi olarak inşallah burada gördükçe, geçmişte yaşadığımız acıları, hain terör saldırılarını ve ülkemizin geçtiği badireleri hatırlayarak gelecek nesillere daha güzel mesajlar vereceğiz. Dolayısıyla bebeğimizin adı unutulmasın burada yaşasın diye buraya ismini verdik. Ben ilçem adına belediye meclisine teşekkür ediyorum" dedi.