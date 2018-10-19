Şehit bebeğin ilk doğum günü mezarında kutlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz günü PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya (25) ile 10 aylıkken şehit olan Bedirhan Mustafa Karakaya bebeğinin ilk doğum gününde mezarı başında hüzün vardı.

Yüksekova ilçesinde, astsubay üstçavuş eşi Serkan Karakaya'yı ziyarete gittiği üs bölgesinden evine otomobille dönerken, PKK'lı teröristlerin yola önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit olmuş, şehit anne ve bebeği Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yan yana toprağa verilmişti. 19 Ekim 2017 tarihinde doğan şehit Bedirhan bebek bugün ilk doğum gününde mezarı başında ziyaret edildi. Görev yaptığı Kayseri'den Şarkışla'ya gelen astsubay üstçavuş Serkan Karakaya ve yakınları oğlunun ilk doğum yıl dönümünü mezarı başında hüzünle kutladı. Balonlarla süslenen mezara hediye oyuncaklar bırakıldı. Baba Karakaya oğluna mezarı başında Kuran-ı Kerim okudu. Oğlunun mezarına kendisi yazdığı bir şiiri bıraktı. Satır başları Bedirhan'ın isminin baş harflerini taşıyan şiirde şunlar yazılı:

“Benim küçük şehidim. En güzel aylarında bıraktın beni. Dilerim kahrolsun yapanlar. İnsanlara artık şehit babasıyım diyorum. Rabbim razı olsun senden, minik şehidim. Hakkari yıkılsın altında kalsın PKK. Ateş etsin sana kıyan elleri. Ne güzel makamdasın, minik şehidim.”

Karakaya oğlunun mezarı başında yaptığı açıklamada, “Cennetteki ilk yaşı kutlu olsun. Peygamber Efendimizle, meleklerle ve diğer aziz şehitlerle birlikte cennette ilk yaşını kutluyor. Birlikte kutlasaydık iyi olurdu ama Rabbim öylesini hayırlı kılmış, böylesini kaderimize yazmış. Biz doğum gününü kutlayacak olsak da, Rabbimin ona verdiği hediye ve mertebeyi biz ona veremeyecektik. Rabbim şehadetini kabul etsin, cennetteki ilk yaşı kutlu olsun. Çocukluktan bu yana ayıcığı ile oynuyordu. Hakkari'de kepçesi ile oynuyordu. Ona onları getirdim. Tüm geçiş şehitlerimizin ruhlarının şad olmasını mekanlarının cennet olmasını istiyorum. Oğlum melekti. İnşallah orada annesinin elinden tutuyordur" dedi.