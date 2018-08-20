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20 Ağustos 2018 12:39

Şehit bebeğin ve annenin mezarında hüzünlü arefe

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde PKK’lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa’nın mezarı Arefe Günü dolayısıyla yurdun dört bir yanından gelenlerin ziyaretçi akınına uğradı.

Şehit bebeğin ve annenin mezarında hüzünlü arefe

20 Ağustos 2018 12:39


Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz günü, üs bölgesinde görev yapan eşi Astsubay Çavuş Serkan Karakaya ve silah arkadaşlarına kek, börek ve pasta götürdükten sonra kendi otomobiliyle dönen Nurcan Karakaya (25) ve 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa, PKK’lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştu. Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki şehitlikte yan yana toprağa verilen anne ve bebeğinin mezarı Arefe Günü dolayısıyla ziyaret edenler mezarların başına dua etti. Duygusal anlar yaşayan ziyaretçiler teröre tepki gösterdi. Anne ve bebeğinin mezarını ziyaret eden çocuklarda mezarlara su döktü.


Anne ve bebeğinin mezarını ziyaret eden Ahmet Kapusuz, "Bunlar bizim en kutsallarımız bunlar olmazsa biz rahat bir şekilde bayramımızı ve günümüzü rahat bir şekilde geçiremeyiz. Rabbim mekanlarını cennet etsin, peygamber efendimiz komşu eylesin. Vatan için canlarını seve seve feda ettiler. Ülkemizde küçük bir bebek bile şehit oluyor. Allah yapanları perişan eylesin" dedi.


Şehit oğlu Bünyamin Doğan ise,"Bütün şehit ailelerimizin bayramını kutluyorum. 20 gün önce iki şehidimizi toprağa verdik. Bir tane Bedirhan bebek şehit olur, bin tane Bedirhan bebek gelir. Terörü lanetliyorum" diye konuştu.




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