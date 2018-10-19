Şehit Bedirhan bebeğin mezarına ziyaretçi akını

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz günü annesi PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile şehit düşen 10 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın birinci yaş gününde mezarı ziyaretçi akınına uğradı.

Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz günü üs bölgesinde görev yapan Astsubay Üstçavuş Serkan Karakaya'yı ziyaret ettikten sonra otomobille dönüş yolunda PKK'lı teröristlerin yola önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Nurcan Karakaya (25) ile birlikte 10 aylık bebek Bedirhan Mustafa Karakaya şehit düşmüştü. Şehit bebeğin ilk yaş gününde mezarı ziyaretçi akınına uğradı. Lokman Hekim Teknik ve Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri ve vatandaşlar Şarkışla Şehitliği'ne gelerek Bedirhan bebeğin doğum gününü kutladı. Öğrenciler ve vatandaşlar mezarlık başında dualar edip çiçek bıraktı. Bazı öğrenciler gözyaşlarına hakim olamadı.

Lokman Hekim Teknik ve Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Sağlık Öğretmeni İrem Kılıç, "Lise olarak ziyaret etmek istedik. Değerler eğitimi çalışmamız vardı. Haftaya yapmayı planlıyorduk ama Bedirhan bebeğin doğum günüymüş, o yüzden bugün gelmek istedik. Ailesine Allah sabır versin" dedi.