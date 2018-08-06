Diğer
Kategoriler
06 Ağustos 2018 14:41

Şehit Bedirhan’ın ismi anaokulunda yaşatılacak

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde aracıyla seyir halindeyken PKK’lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya (25) ile 10 aylıkken şehit olan Bedirhan Mustafa’nın ismi, Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki anaokuluna verildi.

Şehit Bedirhan’ın ismi anaokulunda yaşatılacak

06 Ağustos 2018 14:41


Yüksekova’da 31 Temmuz’da, eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’yı görev yaptığı üs bölgesinde ziyaret ettikten sonra kendi kullandığı otomobiliyle üs bölgesinden dönerken PKK’lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ve bebeği Mustafa Bedirhan’ın isimleri defnedildikleri Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşatılacak. Yan yana şehitliğine defnedilen anne ve oğlu için harekete geçen Sivas Valiliği, 10 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya’nın ismini Yıldırım Mahallesi’ndeki bir anaokuluna verdi. Sivas Valisi Davut Gül şehit bebeğin ismini verildiği anaokulunu İlçe Kaymakamı Akif Pektaş ile birlikte ziyaret etti. Anne Nurcan Karakaya’nın isminin de yapımı devam eden 16 derslikli bir okula verileceği belirtildi.


Bedirhan Mustafa Anaokulu ziyareti sonrası Vali Davut Gül şehit düşen Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa’nın isimlerini ilçedeki 2 okula verdiklerini ifade ederek, "İnşallah Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece; anne ve yavrumuzun ismi sonsuza kadar yaşayacak. Şehitlerimize ne yaparsak yapalım haklarını ödeyemeyiz. İstiyoruz ki toplumda derin iz bırakan bu üzücü olaylar sonrası ailelerimizin gönüllerini ferah tutmak istiyoruz" dedi.


Şehit anne ve oğlu için Muhsin Yazıcıoğlu Camii’nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Vali Gül, Mevlit programının ardından şehidin ailesini ziyaret ederek taziye ziyaretinde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç