Şehit eşe hüzünlü veda

Irak’ın kuzeyinde bulunan Sare Batin bölgesinde operasyonda olan askerler, bir grup PKK’lı teröristle karşılaştı. Çıkan çatışmada 1 ay önce Hakkari Jandarma Özel Harekat Komando Bölüğü’nde göreve başlayan Piyade Uzman Onbaşı Furkan Peker şehit oldu. 1 yıl önce Özge Kılıç Peker ile evlenen şehit piyade uzman onbaşının naaşı Van’da yapılan törenin ardından askeri kargo uçağıyla dün memleketi Sivas’a getirildi. Numune Hastanesi morguna konulan şehidin naaşı, öğle namazına yakın buradan alınarak cenaze aracına konuldu. Daha sonra baba evinin bulunduğu Dört Eylül Mahallesi’ne getirilerek helallik alındı. Burada şehit için dua edildi. Şehidin naaşı daha sonra askeri manga tarafından omuzlanarak Ulu Cami’ne getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşına sarılan eşi Özge Kılıç Peker, "Beni niye bıraktın. Melek gibi olmuşsun" diyerek gözyaşı döktü. "Oğlumun yerine beni alın ben intikam almak istiyorum" diyen acılı anne Meral Peker’i de askeri yetkililer teselli etti. Şehidin babası Ahmedi Turan metanetini korurken, son bir kez oğlunun tabutunun önündeki fotoğrafını öptü.

Sağanak yağış altında İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan tarafından kılınan cenaze namazında tekbirler getirilerek teröre tepki gösterildi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askeri manga tarafından top arabasına konuldu. Daha sonra cenaze aracına konulan şehidin cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı’na götürülerek Garnizon Şehitliği’nde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Törene şehidin ailesi, yakınları Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, askeri yetkililer ve binlerce vatandaş katıldı.