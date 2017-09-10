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10 Eylül 2017 17:30

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Van’ın Özalp ilçesinde şarampole devrilen zırhlı polis aracında şehit olan polis memuru 39 yaşındaki Adnan Saka, memleketi Sivas’ta gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

10 Eylül 2017 17:30


Van’ın Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı araç, radar kulesini kontrol etmek için gittiği sırada Özalp ilçesine bağlı Aşağıakçagül Mahallesi’nde şarampole devrildi. Kazada şehit olan polis memurunun naaşı Van’da düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas’a gönderildi. Şehidin cenazesini Nuri Demirağ Havalimanında karşıladıktan sonra Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu. Şehidin cenazesi ikindi namazına yakın morgdan alınarak Kızılırmak Mahallesi Çukur Pınar Sokak’ta bulunan babaevine getirildi. Burada helallik alındıktan sonra dua edildi. Daha sonra şehidin cenazesi yakınları tarafından cenaze aracından omuzlara alınarak Ulu Cami’ne getirildi. Evli ve 6 yaşında Yusuf Ali adında bir oğlu olan şehit polis için cenaze töreni düzenlendi.



“Ciğerimi deldin gardaş”


Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze töreninde ağabeyinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan kardeşi Kenan Saka, “Gardaş vatan bize emanet gardaş bu bayrak bize emanet gardaş, yıkılmadık. Gardaş dimdik duruyoruz. Ciğerimi deldin gardaş” diyerek gözyaşı döktü.


Şehidin cenazesi ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı’nda bulunan polis şehitliğinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.


Törene şehidin yakınları, Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas milletvekilleri Hilmi Bilgin, Mehmet Habip Soluk, Selim Dursun, Belediye Başkanı Sami Aydın, şehidin polisin meslektaşları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.




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