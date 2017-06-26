Şehit uzman onbaşı memleketine uğurlandı

Kaza, saat 05.00 sıralarında Sivas-Ankara karayolu Devlet Su İşleri Kavşağı’nda meydana geldi. İçerisinde 6 askerin bulunduğu Uzman Onbaşı Murat Yalçın idaresindeki 58 TY 613 plakalı otomobil, kavşakta refüje çarptı. Kazada Manisa’nın Saruhan ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Onbaşı Hamza Dede şehit olurken, sürücü Yalçın ile birlikte Mevlüt Gümüş, Bekir Kara, Sefa Özdemir ve Muhammet Tekin yaralandı. Sivas Asayiş Jandarma Komando Bölüğünde görev yapan ve Yıldızeli ilçesine bağlı Banaz köyünde düzenlenen Pir Sultan Abdal 28’inci Kültür etkinliklerine giderken meydana gelen kazada şehit olan uzman onbaşı için askeri tören düzenlendi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinden Sivas Belediyesine ait cenaze aracıyla Nuri Demirağ Havalimanı’na getirilen şehidin naaşı, askeri manga tarafından cenaze aracından indirildi. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak, şehidin öz geçmişi okundu. Edilen duanın ardından şehidin naaşı, asker arkadaşlarının gözyaşları arasında uçağa götürüldü. Törene Sivas Valisi Davut Gül, 5’inci Piyade Er Eğitim ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy ve şehidin mesai arkadaşları katıldı.

Bekar olduğu öğrenilen şehit Uzman Onbaşı Hamza Dede, memleketi Manisa’da son yolculuğuna uğurlanacak.