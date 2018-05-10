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10 Mayıs 2018 12:35

Şehit uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlanıyor

Irak’ın kuzeyindeki Sare Batin bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Komando Piyade Uzman Onbaşı Furkan Peker’in (25) naaşı, memleketi Sivas’ta son yolculuğuna uğurlanıyor.

Şehit uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlanıyor

10 Mayıs 2018 12:35


Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde görev yapan Komando Piyade Uzman Onbaşı Furkan Peker, dün Irak’ın kuzeyindeki Sare Batin bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin cenazesi Van’da yapılan törenin ardından askeri kargo uçağıyla dün memleketi Sivas’a getirildi. Numune Hastanesi morguna konulan şehidin naaşı, öğle namazına yakın buradan alınarak cenaze aracına konuldu. Daha sonra baba evinin bulunduğu Örtülüpınar Mahallesi’ne getirilerek helallik alındı. Burada şehit için dua edildi. Şehidin naaşı daha sonra askeri manga tarafından omuzlanarak Ulu Cami’ne getirildi.


Şehit öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı’nda bulunan Garnizon Şehitliği’nde toprağa verilecek.




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