Sivas Belediyesi iki yıl önce örnek bir projeye imza atarak hem şehirden toplanan çöplerin çevreye verdiği zararı engelledi hem de çöplerden 10 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde elektrik enerjisi üretti. İki yıl önce 1.5 MGVS gücünde kurulan ve metan gazı ile çalışan santralin kurulu gücü 2.8 MGVS yükseltildi. Önümüzdeki yıllarda kurulu gücü 3.5 MGVS yükseltilmesi planlanan santral ile şu anda yılda bin MGVS civarında elektrik enerjisi elde ediliyor. Sivas’ın Hafik ilçesinde tüketilen enerjinin 10 bin hanenin enerji ihtiyacını karşıladığı belirtiliyor.

Metan gazı ile çalışıyor

Santral Sivas Belediyesi’ne ait 900 dekarlık düzenli çöp depolama sahasında toplanan çöplerin ürettiği metan gazı ile çalışıyor. Çöplerin ürettiği gaz özel borularla ayrıştırarak santrale taşınıyor Santrale taşının gaz burada yakılarak önce kinetik enerjiye ardından ise elektrik enerjisine dönüşüyor. Çöplerden sızan birli sulan ise farklı bir havuzla toplanarak yer altı sularına karışması önleniyor. Metan gazı ayrıştırılmış çöplükte patlama ve yanma riski de ortadan kaldırılmış oluyor.

"Çöp önemli bir enerji kaynağıdır"

Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, çöpün önemli bir enerji kaynağı olduğunu belirterek, “Çöp önemli bir enerji kaynağıdır. Yakın bir tarihimize kadar çöp enerji kaynağı olarak kullanılmıyordu. Ama son zamanlarda bu alanda önemli yatırımlar yapıldı. Bizde Sivas Belediyesi olarak hem çöpün olumsuzluklarını bertaraf etmek hem de çöpten ülke ekonomisine katkı sağlamak üzere bir çalışma yaptık. Önce vahşi depolama alanımızı düzenli depolama alanına dönüştürdük. Ardından evsel atıklardan enerji üreten bir santral kurduk. 10 bin hanenin elektriğini şuan biz çöp depolama alanından üretiyoruz. Bu bize sade enerji girdisi sağlamadı. Aynı zamanda çöpün neden olduğu bir çok yükü de bertaraf etmiş olduk. Görsel kirlilik ortadan kalktığı gibi depolanan çöpün yer altı sularını kirletme ihtimali de önlenmiş oldu. Metan gazı çöpten ayrıştırılıp patlama ve yanma gibi ihtimallerde önlenmiş oldu. Biz her türlü potansiyelimizi şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak şekle dönüştürmemiz lazım” şeklinde konuştu.