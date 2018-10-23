Şeker pancarı üreticisi hasattan memnun

Konya, Yozgat, Karaman gibi şehirlerden sonra şeker pancarı üretiminde Türkiye'nin en önemli tarım kentlerinden biri olan Sivas'ta şeker pancarı hasadı başladı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Bakırcıoğlu ve Mumcuçiftliği köyünde şeker pancarı hasadı başladı. Nisan ayında toprakla buluşturulan tohumlar yaklaşık 6 aylık bir sürenin ardından olgunlaşarak toprağın yumuşamasıyla hasat edilmeye başlandı. Sabahın erken saatlerinde başlayan hasat çalışması havanın kararmasıyla birlikte sona ererken, tarladan kamyon ve traktörlerle fabrikaya götürülen şeker pancarları çeşitli işlemlerden geçirilerek şekere dönüştürülüp sofralardaki yerini alıyor. Pancar üreticileri bu yıl ki hasattan oldukça memnun olurken, çiftçiler şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin kendilerine olumlu yansıdığını söylüyor.

Üretici destek beliyor

Mumcuçiftliği köyünde çiftçilik yapan Mehmet Karabulut, "Pancar hasadı başladı. Pancarımızdan bir şikayetimiz yok. Şuanda fabrikamız özelleşti. Aynı devlerin verdiği sistemden devam ediyor. Avanslarımız ve şekerlerimiz geldi. Şirketimizden de bir sıkıntımız yok. Mumcuçiftliği köyü olarak bu arazi bize yetmiyor. Yetmiyor derken, sallarımızı yükselttiler. 4 yılda bir tarlayı anca ekiyoruz. Bunu 2 yıla düşürürsek ya da 3 yıla düşürürsek biraz daha pancar ekimi çoğalır. Şuanda bizim çiftçilerimizin en büyük geliri zaten pancar. Mazotumuz pahalı. Bir de devlet bize teşvik veriyor, yalnız bu bizi tatmin etmiyor. Bunun yerine bize, çiftçinin arazisine göre belirli bir mazot kotası verirse daha iyi olur. Adam rençperlik yapmıyor, tarlasının nerede olduğunu bilmiyor ama destek alıyor. Yani bu diğer yapan çiftçilere haksızlık oluyor. Onun için devletimizden istediğimiz bunu araştırsınlar. Kimseden de şikayetimiz yok. Her şey yolunda. Pancarın özellikle açık su olan kesimlerin verimi düşük. Yağmurlama yapılan yerler güzel" dedi.