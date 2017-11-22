Selçuk Anadolu Lisesi’nden burs kampanyasına destek

Selçuk Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ahmet Yılmaz ve Okul Aile Birliği Başkanı İsmihan Göze ile yöneticileri Vali Davut Gül’ü ziyaret ederek burs için topladıkları 11 bin lirayı Gül’e teslim etti. Yiğidolar Öğrencisine Sahip Çıkıyor burs kampanyasını çok değerli bulduklarını belirten Göze, "Çalışmalarınıza biz de katkıda bulunmak istedik. Selçuk Anadolu Lisesi okul aile birliği, öğretmenlerimiz ve değerli öğrencilerimizle birlikte hep beraber ufak bir bağış kampanyası başlattık. Topladığımız 11 bin Lirayı size takdim etmek istiyoruz." dedi.

Vali Gül ise kampanyaya desteklerinden dolayı Selçuk Anadolu Lisesi’ne teşekkür ederek, "Biz bu 5 bin hedefini belirlerken şuna dikkat ettik. Sivas’ta bin 500’ün üzerinde dernek var. Bir o kadar cami var. Bunun yarısı kadar okul var. Sivil toplum kuruluşlarımız, hayırseverlerimiz var. Dedik ki, ’Her biri bir tane burs verirse, biz 5 bin bursu buluruz’ Selçuk Anadolu Lisesi okul aile birliği öncülüğünde 11 bin lira katkı sunmanız bizi ziyadesiyle mutlu etti. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Allah hayrınızı kabul etsin." diye konuştu.