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06 Eylül 2018 13:56

Sendikadan okul müdür yardımcısına saldırıya kınama

Eğitim Bir-Sen Sivas Şube Başkanı İlhan Karakoç, velinin okul müdür yardımcısına saldırısına tepki göstererek, "İşin vahameti hem oradaki müdür yardımcısının çocukları var hem de elinde tutup yanında getirdiği kendi çocukları var.

Sendikadan okul müdür yardımcısına saldırıya kınama

06 Eylül 2018 13:56

Onların gözü önünde müdür yardımcısını darp ediyor" dedi.


Sivas’ta kayıt işlemleri sırasında öğrenci velisi H.E. tarafından Süleyman Demirel Ortaokulu müdür yardımcısı Sedat Taşar’ın darp edilmesini Eğitim Bir-Sen Sivas Şubesi kınadı. Sendika Başkanı İlhan Karakoç, "Kazasız ve belasız bir eğitim öğretim yılı dilerken ilimizde çok menfur bir saldırı olmuştur. Olayın bize aktarılış şekliyle Süleyman Demirel Ortaokulu’na veli öğrencisini kayıt ettirmek için geliyor. Öğretmenimiz kaydı yapıyor ve ardından çay söylüyor. Okul aile birliğine durumu iyi olan arkadaşlardan kırtasiyede kullanmak üzere 2 top A-4 kağıdı isteklerine kalmış bir şekilde istenmiş. Tabi veli çok agresif bir şekilde ’Ben bunu almıyorum’ diyor. Öğretmenimiz de bunun zorunlu olmadığını söylüyor. Bunun ardından ise veli sertleşiyor ve tartışmaya başlıyor" dedi.



"Çocukların gözü önünde darp ediyor"


Karakoç, "İşin vahameti hem oradaki müdür yardımcısının çocukları var hem de elinde tutup yanında getirdiği kendi çocukları var. Onların gözü önünde müdür yardımcısını darp ediyor. Yere vurmasına rağmen vurmasına devam ediyor. Hocamın sağlık durumu iyi, hocamın göğsünde ve kollarında ağrılar var. Ciddi bir şekilde iş göremez raporu almış. Hatta tekrar tedaviye gitti. İnsanlıktan nasibini almamış bu tür insanlar cezasını almalı" diye konuştu.




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