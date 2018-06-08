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08 Haziran 2018 18:21

Serebral Palsi hastası üçüzlerin evde karne sevinci

Sivas’ta serebral palsi (SP) rahatsızlığı nedeniyle evde eğitim alan üçüzler evde karne sevinci yaşadı.

Serebral Palsi hastası üçüzlerin evde karne sevinci

08 Haziran 2018 18:21


Emel ve Sadettin Gencer 43 çiftinin SP hastası üçüz çocukları Batuhan, Furkan ve Oğuzhan (13) karne sevinçlerini evde yaşadı. Şehit Osman Yurt Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencileri Batuhan ve Furkan ile Şefik Güngör Özel Eğitim Uygulama Merkezi 7’inci sınıf öğrencisi Oğuzhan Gencer doğuştan SP hastalığı ile dünyaya geldiler. Rahatsızlıkları nedeniyle okula gidemeyen üçüzlere evde eğitim hizmeti verilmeye başlandı. 6 yıldır evde eğitim alan üçüzlere karnelerini, kendilerini ziyarete giden Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı verdi.


Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı Sivas’ta toplam 79 öğrencinin evde özel eğitim aldığını ifade ederek "Üçüzlerimizin karnelerini vermek üzere evlerine misafir olduk. Özel eğitim gerektiren öğrencilerimize haftada 10 saat günde 2 saat olmak üzere öğretmenimiz geliyor evde bire bir eğitim veriyor. Öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Devletimiz güçlü herkese, her aşamada eğitim ve öğretim konusunda ulaşacağız. Bugün üçüzlerimizin yanına geldik sayın bakanımızın hediyelerini getirdik. Sivas’ımıza çok şeyler kazandırdık. İşitme Engelliler Okulumuz açılacak. Orada da bizim toplam 12 öğrencimiz eğitim görecek. Son yıllarda devletimiz özel eğitim gerektiren öğrencilere çok büyük eğitim veriyor. Ben öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.




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