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29 Ağustos 2018 11:01

Sesi duyan geldi

Sivas’ta bir apartmanın terasında çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışmalarının sesini duyan vatandaşlar, sabah erken saatler olmasına rağmen yangını izlemeleri dikkat çekti.

Sesi duyan geldi

29 Ağustos 2018 11:01


Yangın saat 09.00 sıralarında Huzur Mahallesi 40’ıncı sokakta bulunan Vatan apartmanının teras katında meydana geldi. Sebebi henüz belirlenemeyen yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekiplerinin çalışma seslerini duyan mahalle sakinleri ise sabahın erken saatleri olmasına rağmen yangını seyretmesi dikkat çekti. Kısa sürede söndürülen yangın mahalleliye rahat bir nefes aldırdı. Polis olayla ilgili incelene başlattı.


İtfaiye ekiplerinin çalışmasını seyreden mahalle sakinlerinden Hacı Ali Erdoğan, evde oturduğunda sesi duyup geldiğini belirterek, "Yangın çıkmış. Ben buraya geldiğimde ekipleri çalışıyordu. Bende geldim izledim" dedi.




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