SESOB Başkanı Köksal’dan Gazeteciler Günü mesajı

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Köksal mesajında ilkeli yayıncılık anlayışıyla olayları tarafsız bir şekilde halka aktaran, yaz kış demeden zor şartlar altında fedakar bir şekilde çalışan gazetecilerin özel gününü kutladığını ifade etti.

Basının demokrasinin vazgeçilmezleri arasında olduğunu ve çalışanlarında fedakar bir şekilde görevini yürütmeye çalıştığını dile getiren Köksal, tarafsız ve evrensel normlara uygun ilkeler çerçevesinde yayıncılık yaparak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşan basın çalışanlarının halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak da kamusal bir görevi yerine getirdiğini, basın kuruluşlarının ve çalışanlarının hızla gelişen kitle iletişim araçları ile birlikte gücü ve etkinliğinin her geçen gün biraz daha artığını söyledi.

Köksal mesajının devamında şunları kaydetti.

"Basın kuruluşları ve çalışanları kişilerin, esnaf ve sanatkarımızın her türlü sorunlarını dile getirmelerine ve ülke gündemine ilişkin görüşlerini duyurmalarına imkan tanıyarak bir taraftan haberleşme özgürlüğünü sağlarken bir taraftan da kamuoyu oluşturulmasında ve sorunların giderilmesinde yardımcı olmaktadırlar. Her şartta mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getirerek Sivas’ın kalkınmış düzeyine ve tanıtımına büyük katkı sağlayan ve hizmetlerin devamında önemli katkıları olan basın kuruluşlarıma ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Görevini toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alan, tarafsız bir anlayışla kısıtlı imkânlara rağmen görevini yerine getiren gazeteciler ve basın kuruluşlarının geçmişte olduğu gibi günümüzde de toplumsal yaşantımızda çok önemli bir yeri vardır. Kamuoyunu aydınlatmak için her ortamda, her koşulda, sorumluluk duygusu içinde, toplumun haber alma özgürlüğü adına görevlerini yerine getiren yazılı, görsel ve işitsel medya çalışanlarımıza teşekkür ediyorum"